В Мурманской области задержали высокопоставленного чиновника

В Заполярье задержан крупный региональный чиновник, сообщили в УМВД России по Мурманской области.

- В отношении одного из должностных лиц администрации региона возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, - отметили в пресс-службе УМВД.

Как сообщил источник "РГ", задержанный - заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрей Сахаров.

В эту должность он вступил меньше месяца назад. До этого момента некоторое время работал в областной администрации начальником управления по взаимодействию со СМИ, а ранее был первым заместителем главы ЗАТО Североморск.