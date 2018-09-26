Мошенник притворялся писателем и обманывал ветеранов

Ворошиловский районный суд Волгограда приговорил признанного виновным в мошенничестве Юрия Сидорина к лишению свободы. Два года жизни он проведет в колонии-поселении за обман ветеранов Великой Отечественной войны и сбыт государственных наград.

Юрий Сидорин говорил, что пишет книгу о ветеранах, и так втирался в доверие. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Как рассказали в региональной прокуратуре, прошлым летом Сидорин активно общался с бывшими фронтовиками, представляясь писателем. Якобы он работал над книгой о ветеранах и выдающихся личностях Волгограда. Однако если какая книжка его и интересовала, то только сберегательная.

Доверчивые старики предоставляли мошеннику во временное пользование свои награды и антикварные предметы. Псевдописатель заверял их, что ценности ему нужны для снятия с них копий.

- У разных потерпевших им были похищены нагрудный знак "Отличный пулеметчик", медаль "За успехи в социалистическом сельском хозяйстве" 1960 года, юбилейная медаль Жукова, фарфоровые статуэтки и иное имущество. Кроме того, он обманным путем приобрел и впоследствии сбыл нагрудный знак "Заслуженный строитель РСФСР", являющийся государственной наградой, - рассказал старший помощник прокурора Волгоградской области Олег Пикуров.

Но, лишившись ценных знаков, потерпевшие обратились в правоохранительные органы. "Литературоведы" в погонах быстро разыскали "писателя". Похищенное вернули. Подозреваемому инкриминировали три эпизода мошенничества.

Справка "РГ"

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за сбыт государственных наград. Согласно статье 324 их незаконные приобретение или сбыт влекут наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев; исправительных работ на срок до одного года; ареста на срок до трех месяцев.