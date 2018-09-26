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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ожидании премьеры

Основную сцену драмтеатра в Симферополе могут открыть в ноябре
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Крым №7677 (214)
Коллектив Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького надеется, что актеры возобновят спектакли на основной сцене уже в середине ноября. Об этом рассказал новый художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Магар.

Его приход в коллектив совпал с компанией по проверке пожарной безопасности весной нынешнего года. 19 апреля театр закрыли по решению суда. С этого времени и по сегодняшний день труппа вынуждена скитаться по разным сценам. Но теперь у актеров появилась надежда встретиться со своим зрителем в родном зале.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Министерство культуры изыскало средства и выделило театру около 11 миллионов рублей на реализацию проекта по организации противопожарной системы безопасности театра, - рассказал Владимир Магар. - Тендер объявлен, мы ждем, какая компания его выиграет. Максимальный срок проведения работ - полтора месяца. Если компания-победитель определится в ближайшее время, театр будет открыт уже в ноябре.

У художественного руководителя большие планы относительно самого театрального комплекса и, конечно же, репертуара. Владимир Магар задумал открыть центральный вход в историческое здание со стороны улицы Пушкина, закрытый, кажется, еще в советские времена. Ремонта и перестройки ожидает камерная сцена, актерам нужны раздевалки, а зрителям - фойе и буфет, но все это требует денег, и немалых.

Первой постановкой нового художественного руководителя станет музыкальный спектакль "Проснись и пой" Миклоша Дярфаша. Его худрук считает малобюджетным, а вот классика нуждается в серьезном финансировании. Тем не менее зрителей в скором времени ждут еще две премьеры. Это будет спектакль по пьесе Евгения Шварца "Дракон" и "Старик" Максима Горького.

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