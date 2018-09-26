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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемый в насилии над астраханской девочкой найден мертвым

Текст: Александр Гавриленко

Житель Астраханской области, задержанный по подозрению в насилии над шестилетней девочкой, умер в конвойном автомобиле, который вез его на допрос. По предварительным данным, подозреваемый покончил жизнь самоубийством, сообщили в СК РФ.

Фото: Пресс-служба УМВД по Астраханской области
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Преступление было совершено еще 26 августа. По версии следствия, мужчина встретил девочку на детской игровой площадке в городе Ахтубинске. Он предложил угостить ее мороженым, заманил в квартиру своих знакомых и там совершил в отношении нее действия сексуального характера.

18 сентября был задержан главный подозреваемый, 46-летний житель Ахтубинского района. Если бы вина мужчины подтвердилась, ему грозило бы до 20 лет тюрьмы.

Сейчас по факту смерти подозреваемого проводится проверка.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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