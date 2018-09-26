Подозреваемый в насилии над астраханской девочкой найден мертвым

Житель Астраханской области, задержанный по подозрению в насилии над шестилетней девочкой, умер в конвойном автомобиле, который вез его на допрос. По предварительным данным, подозреваемый покончил жизнь самоубийством, сообщили в СК РФ.

Преступление было совершено еще 26 августа. По версии следствия, мужчина встретил девочку на детской игровой площадке в городе Ахтубинске. Он предложил угостить ее мороженым, заманил в квартиру своих знакомых и там совершил в отношении нее действия сексуального характера.

18 сентября был задержан главный подозреваемый, 46-летний житель Ахтубинского района. Если бы вина мужчины подтвердилась, ему грозило бы до 20 лет тюрьмы.

Сейчас по факту смерти подозреваемого проводится проверка.