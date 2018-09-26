Восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали восемь человек, в том числе и ребенок. ДТП произошло в среду в Миллеровском районе.

По предварительным данным, водитель "Лады Гранта" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного управления МВД по региону.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира "ВАЗ 21099". Травмы также получили 5 человек из "Лады Гранта": две женщины, двое мужчин и ребенок 2006 года рождения.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.