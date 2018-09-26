Следователи попросили суд освободить из-под стражи сестер Хачатурян

В четверг ближе к вечеру Басманный суд начнет рассматривать ходатайство следствия об изменении меры пресечения трем сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Следственный комитет считает возможным заменить девушкам содержание под стражей в следственном изоляторе на запрет определенных действий. Рассмотрение такого ходатайства подтвердила "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

- В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года в отношении обвиняемых Хачатурян А. М., Хачатурян К. М. и Хачатурян М. М., - сказала она.

К трем фигуранткам резонансного уголовного дела будет применена новая норма, совсем недавно появившаяся в отечественном законодательстве.

Напомним, изменение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста было внесено в апреле 2018 года. По закону запрет определенных действий избирается по судебному решению "при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения". Такой запрет заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд и некоторые другие ограничения.

Официально Следственный комитет не перечисляет, какие конкретно действия будут запрещены сестрам. Предположительно, это будет запрет на посещение определенных мест, скорее всего, они не смогут до конца следствия продолжить учебу. Нельзя будет звонить кому попало (только следователю, адвокатам и родным), а отвечать можно будет только на звонки близких родственников. Пока непонятно, будут ли сестры жить все вместе или по отдельности у кого-то из родных.

Статус сестер сегодня - обвиняемые в убийстве. Напомним, тело мужчины с многочисленными ранами было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе, где жила семья. За несколько лет до этого из "нехорошей" квартиры ушли мать девочек и их старший брат. На первом же допросе девушки признали вину и рассказали, что жить с отцом было невыносимо. По их словам, он регулярно издевался над сестрами и "причинял им моральные страдания". В СИЗО девушки просидели почти два месяца - суд арестовал их 2 августа. Эксперты признали вменяемыми двух старших сестер, младшая сестра признана невменяемой в момент убийства и ее перевели в психиатрическое отделение "Бутырки".