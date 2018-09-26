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Рубрика: Происшествия

Следствие попросило отпустить из-под ареста сестер Хачатурян

Следствие попросило изменить меру пресечения трем сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

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По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, "поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года в отношении обвиняемых Хачатурян А. М., Хачатурян К. М. и Хачатурян М. М.". При этом Царева не уточнила дату заседания, передает ТАСС.

Тело отца сестер Хачатурян с множественными колото-резаными ранениями было найдено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Девушки, признавшиеся в убийстве, заявили, что у них были неприязненные отношения с отцом. Мужчина долгое время причинял дочерям моральные страдания, рассказали они на допросе.

Останкинский суд арестовал сестер 2 августа.

Две старшие сестры признаны вменяемыми. Младшая признана невменяемой в момент совершения убийства и помещена в психиатрическое отделение "Бутырки".

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы
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