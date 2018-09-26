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Рубрика: Власть

Поскользнулся, упал, очнулся - иск

Верховный суд разъяснил, кто обязан отвечать за скользкий тротуар
Текст: Наталья Козлова
С наступлением холодов, мокрых, а потом и скользких тротуаров может оказаться очень важным решение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, которая разбирала спор гражданки, упавшей на не чищенном от наледи тротуаре, и тех, кто должен был лед почистить.
Верховный суд отметил, что участок, на котором упал человек, находится на придомовой территории и входит в состав общего имущества дома. За него отвечают коммунальщики, и их обязанность обеспечить безопасность граждан. Фото: Александра Мудрац/ТАСС Верховный суд отметил, что участок, на котором упал человек, находится на придомовой территории и входит в состав общего имущества дома. За него отвечают коммунальщики, и их обязанность обеспечить безопасность граждан. Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Верховный суд отметил, что участок, на котором упал человек, находится на придомовой территории и входит в состав общего имущества дома. За него отвечают коммунальщики, и их обязанность обеспечить безопасность граждан. Фото: Александра Мудрац/ТАСС

ЧП случилось в Омске, где женщина, возвращавшаяся домой, упала, поскользнувшись на тротуаре, и сломала ногу. Перелом оказался очень тяжелым, и гражданка почти год его лечила, но так окончательно и не поправила здоровье - последствия падения сказываются до сих пор.

Иск о возмещении морального и материального вреда гражданка предъявила к коммунальщикам и хозяину аптеки, у порога которой она и сломала ногу.

Аптека располагалась на первом этаже жилого дома, и прохожие перенесли именно туда упавшую даму, откуда ее и забрала "скорая помощь". Операция, аппарат Елизарова, долгое восстановление - всего лечение заняло, судя по медицинским справкам, 244 дня. Но полного выздоровления, по мнению врачей, нет до сих пор.

Поначалу гражданка предъявила иск коммунальщикам и хозяину аптеки. Но когда начался процесс, она уточнила иск - претензии только к собственнику здания, в котором располагается аптека. Всего истица просила 300 тысяч рублей. Суд, согласившись с иском, присудил ей 230 тысяч. Областной суд оставил это решение без изменений.

Фото: Сергей Михеев
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В Верховный суд РФ обратился собственник здания, где была аптека. Он был категорически не согласен с выводом омских судей. Судебная коллегия по гражданским делам ВС его доводы прочла и решения местных судов отменила, заявив о "существенных нарушениях норм процессуального права".

Не очищенный от наледи тротуар был прямо напротив аптеки, а здание, в котором она располагалась, на праве собственности принадлежало ответчику.

В деле есть договор собственников помещений в многоквартирном доме с коммунальщиками. Управляющая компания обязана содержать имущество дома и убирать придомовую территорию. Районный суд, разбирая иск, руководствовался решением Омского горсовета "О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города". В этих правилах есть отдельная статья, в которой сказано, что обязанности по уборке десятиметровой территории, прилегающей к границам занимаемых юридическими и физическими лицами зданий, подъездным путям, подъездам, возлагается на лиц, "осуществляющих на указанных территориях хозяйственную или иную деятельность". Из этого суд сделал вывод, что падение гражданки и ее травма "находятся в причинно-следственной связи". Просто собственник нежилого помещения, прилегающего к жилому дому, в котором и располагается аптека, "ненадлежаще исполнял обязанности по уборке придомовой территории". Значит, платить ущерб должен он.

Апелляция с таким выводом согласилась. А вот Верховный суд - нет.

Верховный суд, изучая спор, напомнил про Гражданский кодекс, в 210‑й статье которого сказано, что собственник несет бремя содержания своего имущества. Значит, делает вывод высокий суд, случаи несения бремени содержания имущества не собственником могут быть установлены только федеральным законом. А правила благоустройства города или какой-нибудь договор к этому не относятся. Есть Земельный кодекс, где сказано, что собственники при использовании своей земли обязаны соблюдать множество разных требований, в том числе и санитарных. Есть Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и Закон "Об охране окружающей среды". Все эти законы говорят о том, что федеральное законодательство не возлагает на граждан и юрлиц обязанности по содержанию "иных территорий, кроме тех, что находятся в их собственности".

Фото: Depositphotos.com
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Вывод Верховного суда звучит так - местные суды не приняли во внимание федеральные законы и Гражданский кодекс. А должны были, так как законы, перечисленные Верховным судом, имеют большую юридическую силу, чем правила благоустройства города.

Участок, на котором упала гражданка, находится на придомовой территории и входит в состав общего имущества дома. За него отвечают коммунальщики, и их обязанность обеспечить безопасную жизнь граждан.
Решения по этому спору будут пересмотрены.

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