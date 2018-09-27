Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказал корреспонденту "РГ" о подробностях личного приема, завершившегося кадровыми выводами.
Обычно порядок приема граждан выглядит следующим образом - люди, которым удается попасть на личный прием, рассказывают главе СК о своих бедах, а он уже принимает решение.
- Бастрыкин передал в центральный аппарат Следственного комитета дело о гибели ребенка в Пензенской области, - рассказала представитель ведомства.
Смерть ребенка наступила из-за страшного ожога 90 процентов тела в результате поджога. Его совершил знакомый погибшего, не достигший на тот момент возраста уголовной ответственности. Несчастная мать пожаловалась председателю СК на затягивание следствия и необоснованное прекращение уголовного дела. А еще мать погибшего ребенка считает, что не дана правовая оценка действиям представителей системы профилактики, школы, где учатся подростки, которые, по ее мнению, давно терроризируют город Каменка.
Александр Бастрыкин принял решение передать это дело в центральный аппарат и поручил отстранить от должности всех следователей и сотрудников, причастных к расследованию. А еще глава СКР потребовал тщательно проверить работу своих пензенских подчиненных и возбудить против них уголовное дело, если в результате проверки будут обнаружены признаки должностных преступлений.
На приеме у главы Следственного комитета была и жительница столицы со своим горем. Дочь москвички - федеральная судья в отставке - пропала более двух лет назад. После разговора, по указанию Бастрыкина, к расследованию подключили Главное управление криминалистики. А центральному аппарату следственного ведомства было поручено проверить работу следственного управления по Северному административному округу Москвы.
Традиционно к главе СКР обращаются с жалобами на медицинских работников и их халатное отношение к своим обязанностям, что оборачивается трагическими последствиями.
В свое время даже было принято решение о целесообразности создания в Следственном комитете специального подразделения "по врачебным ошибкам". Ведь для расследования "медицинских" уголовных дел нужны классные специалисты и особые знания.
Но пока такое подразделение еще не создано. И граждане идут к главному следователю.
Не стал исключением и этот прием. Председатель СК пригласил выслушать вместе с ним граждан всемирно известного хирурга-педиатра, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, членов Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" - председателя правления НП "Врачебная палата Московской области" Сергея Лившица и доктора медицинских наук, руководителя отделения анестезиологии - реанимации Валерия Амчеславского.
Александр Бастрыкин принял меры по делу о смерти в больнице в Адыгее ребенка. А супруги, у которых скончалась двухмесячная дочь в Тверской области, рассказали главе ведомства, как они долго и мучительно добивались возбуждения уголовного дела. Но решение было принято только после того, как им удалось записаться на личный прием к председателю Следственного комитета России.