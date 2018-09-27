Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял несколько весьма суровых административных решений по своим подчиненным в разных регионах, включая и столичный. Справедливый гнев главного следователя страны вызвало то, что он услышал в ходе очередного приема граждан. Известно, что люди едут на встречу с Александром Бастрыкиным со всей страны и жалуются, как правило, на недочеты подчиненных руководителя СКР. Так было и на этот раз. И сентябрьский прием "ходоков" завершился принятием мер к тем, кто отнесся к работе спустя рукава.

Александр Бастрыкин всегда принимает граждан, записанных на прием, не считаясь со временем. Фото: Виктор Васенин

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказал корреспонденту "РГ" о подробностях личного приема, завершившегося кадровыми выводами.

Обычно порядок приема граждан выглядит следующим образом - люди, которым удается попасть на личный прием, рассказывают главе СК о своих бедах, а он уже принимает решение.

- Бастрыкин передал в центральный аппарат Следственного комитета дело о гибели ребенка в Пензенской области, - рассказала представитель ведомства.

Смерть ребенка наступила из-за страшного ожога 90 процентов тела в результате поджога. Его совершил знакомый погибшего, не достигший на тот момент возраста уголовной ответственности. Несчастная мать пожаловалась председателю СК на затягивание следствия и необоснованное прекращение уголовного дела. А еще мать погибшего ребенка считает, что не дана правовая оценка действиям представителей системы профилактики, школы, где учатся подростки, которые, по ее мнению, давно терроризируют город Каменка.

Люди едут на встречу с Бастрыкиным со всей страны и жалуются, как правило, на недочеты его подчиненных

Александр Бастрыкин принял решение передать это дело в центральный аппарат и поручил отстранить от должности всех следователей и сотрудников, причастных к расследованию. А еще глава СКР потребовал тщательно проверить работу своих пензенских подчиненных и возбудить против них уголовное дело, если в результате проверки будут обнаружены признаки должностных преступлений.

На приеме у главы Следственного комитета была и жительница столицы со своим горем. Дочь москвички - федеральная судья в отставке - пропала более двух лет назад. После разговора, по указанию Бастрыкина, к расследованию подключили Главное управление криминалистики. А центральному аппарату следственного ведомства было поручено проверить работу следственного управления по Северному административному округу Москвы.

Традиционно к главе СКР обращаются с жалобами на медицинских работников и их халатное отношение к своим обязанностям, что оборачивается трагическими последствиями.

В свое время даже было принято решение о целесообразности создания в Следственном комитете специального подразделения "по врачебным ошибкам". Ведь для расследования "медицинских" уголовных дел нужны классные специалисты и особые знания.

Но пока такое подразделение еще не создано. И граждане идут к главному следователю.

Не стал исключением и этот прием. Председатель СК пригласил выслушать вместе с ним граждан всемирно известного хирурга-педиатра, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, членов Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" - председателя правления НП "Врачебная палата Московской области" Сергея Лившица и доктора медицинских наук, руководителя отделения анестезиологии - реанимации Валерия Амчеславского.

Александр Бастрыкин принял меры по делу о смерти в больнице в Адыгее ребенка. А супруги, у которых скончалась двухмесячная дочь в Тверской области, рассказали главе ведомства, как они долго и мучительно добивались возбуждения уголовного дела. Но решение было принято только после того, как им удалось записаться на личный прием к председателю Следственного комитета России.