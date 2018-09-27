Мосгорсуд проверит заочный арест директора "Трансаэро"

Мосгорсуд в четверг начал проверять законность заочного ареста бывшего гендиректора авиакомпании "Трансаэро" Александра Бурдина. Экс-руководителя компании обвиняют в растрате свыше 1,3 миллиарда рублей.

В конце августа Мещанский районный суд выдал санкцию на заочный арест бизнесмена, он был объявлен в международный розыск. Согласно постановлению суда, Бурдин будет заключен под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России.

По версии следствия, в период образования задолженности Бурдин имел финансовую возможность для ее погашения. Однако, как считают в СКР, "ставя личные интересы выше интересов работников компании", имеющиеся деньги тратил на выплату зарплаты себе и на иные услуги вместо погашения задолженности перед работниками. По мнению Следственного комитета тем, самым он "существенно нарушил трудовые права работников авиакомпании". Кроме того, как выяснили следователи, Бурдин с октября 2015 года по сентябрь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями, совершив ряд сделок, похитил имущество путем растраты, причинив тем самым компании ущерб на общую сумму свыше 1 млрд 300 млн рублей. В свою очередь адвокаты в суде заявили о невиновности своего клиента.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в декабря 2015 года по заявлению Сбербанка ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года она была признана банкротом. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превысили оценку ее реальных активов.