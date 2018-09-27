Мосгорсуд проверит заочный арест директора "Трансаэро"

Новости

В Нидерландах предотвратили крупный теракт 21:56
Автомобили российских дипломатов в Киеве облили "нечистотами" 21:46
Из-за ДТП с двумя КамАЗами на подъезде к Внуково возникла пробка в 3 км 21:42
На НПЗ в Ярославле произошел пожар 21:19
Видео: На пресс-конференции в Москве боксер Исмаилов избил своего соперника 21:00
Сестры Хачатурян освобождены в зале суда 20:51
Захарова: Заявления о встрече Ханта с Лавровым - шулерство 20:33
Родившая в метро петербурженка отказалась от ребенка 20:26
Будапешт обвинил Киев в нарушении международных правил за съемку видео 20:25
Сборная России по волейболу осталась без медалей ЧМ-2018 20:24
В Кремле назвали принцип ответа на санкции Киева 20:10
В Кремле не исключили продолжения отставок глав регионов 20:07
Песков прокомментировал информацию британских СМИ о Боширове 20:06
При тушении горящего дома в Томске пострадал пожарный 20:05
Песков ответил на слова Порошенко о российских СМИ 20:02
Суд решит дальнейшую судьбу сестер Хачатурян 19:51
Путин встретится с Курцем в Санкт-Петербурге 19:47
В делегации РФ опровергли слова главы МИД Британии о встрече с Лавровым 19:41
В Волгограде совершил экстренную посадку самолет из Махачкалы 19:40
В Совфеде сочли недружественным сохранение Сенатом США санкций 19:34
"Автомобилист" одержал 11-ю победу в КХЛ подряд 19:30
Из Европарламента Латвии пригрозили гражданской войной 19:24
Косачев: Решение Сената США сохранить санкции против коллег из РФ - трусость 19:17
"Краснодар" победил "Авангард" и вышел в 1/8 финала Кубка России 19:10
Эксперт прокомментировал новые правила регистрации автомобилей 19:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто обязан отвечать за скользкий тротуар
Верховный суд разъяснил, кто обязан отвечать за скользкий тротуар
В каких регионах отмечен рост зарплат
В каких регионах отмечен рост зарплат
"РГ"-советы: Как сдать квартиру без посредников за один день
"РГ"-советы: Как сдать квартиру без посредников за один день
27.09.2018 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Улетел надолго

Мосгорсуд проверит заочный арест директора "Трансаэро"
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7680 (217)
Мосгорсуд в четверг начал проверять законность заочного ареста бывшего гендиректора авиакомпании "Трансаэро" Александра Бурдина. Экс-руководителя компании обвиняют в растрате свыше 1,3 миллиарда рублей.

В конце августа Мещанский районный суд выдал санкцию на заочный арест бизнесмена, он был объявлен в международный розыск. Согласно постановлению суда, Бурдин будет заключен под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории России.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Процедуру банкротства "Трансаэро" продлили на полгода

По версии следствия, в период образования задолженности Бурдин имел финансовую возможность для ее погашения. Однако, как считают в СКР, "ставя личные интересы выше интересов работников компании", имеющиеся деньги тратил на выплату зарплаты себе и на иные услуги вместо погашения задолженности перед работниками. По мнению Следственного комитета тем, самым он "существенно нарушил трудовые права работников авиакомпании". Кроме того, как выяснили следователи, Бурдин с октября 2015 года по сентябрь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями, совершив ряд сделок, похитил имущество путем растраты, причинив тем самым компании ущерб на общую сумму свыше 1 млрд 300 млн рублей. В свою очередь адвокаты в суде заявили о невиновности своего клиента.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в декабря 2015 года по заявлению Сбербанка ввел в отношении авиакомпании процедуру наблюдения. В сентябре 2017 года она была признана банкротом. По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превысили оценку ее реальных активов.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Бизнес Крупные компании Филиалы РГ Столица Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал информацию британских СМИ о Боширове
Фигуристка Загитова установила мировой рекорд в короткой программе
Германия примет чемпионат Европы по футболу-2024
В Кремле назвали принцип ответа на санкции Киева
Медведев: Наша цель - рост пенсий выше инфляции