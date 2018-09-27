На НПЗ в Ярославле произошел пожар

В Ярославле произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

По словам официального представителя регионального ГУМЧС Михаила Зверева, сообщение о возгорании одной из установок на заводе "Славнефть-ЯНОС" поступило на пульт дежурного в 19:20. Через тридцать пять минут открытое горение было ликвидировано.

- В тушении пожара задействованы 70 человек и 19 единиц техники. Сейчас идет охлаждение установки путем ее проливки, - рассказал представитель спасательного ведомства.

Площадь возгорания и его причины устанавливаются. Пострадавших, по словам Михаила Зверева, нет.

Напомним, 1 ноября 2017 года на НПЗ тоже произошел пожар - загорелась атмосферно -вакуумная установка первичной переработки нефти. Тогда в результате пожара погиб рабочий.