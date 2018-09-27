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27.09.2018 21:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На НПЗ в Ярославле произошел пожар

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В Воронеже 50 человек эвакуировали из горящей многоэтажки

По словам официального представителя регионального ГУМЧС Михаила Зверева, сообщение о возгорании одной из установок на заводе "Славнефть-ЯНОС" поступило на пульт дежурного в 19:20. Через тридцать пять минут открытое горение было ликвидировано.

- В тушении пожара задействованы 70 человек и 19 единиц техники. Сейчас идет охлаждение установки путем ее проливки, - рассказал представитель спасательного ведомства.

Площадь возгорания и его причины устанавливаются. Пострадавших, по словам Михаила Зверева, нет.

Напомним, 1 ноября 2017 года на НПЗ тоже произошел пожар - загорелась атмосферно -вакуумная установка первичной переработки нефти. Тогда в результате пожара погиб рабочий.

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