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27.09.2018 18:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Средняя из сестер Хачатурян вышла из СИЗО

Ангелина Хачатурян, средняя из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца, будет дожидаться начала судебного слушания под подпиской о невыезде. Суд смягчил ей меру пресечения и освободил из СИЗО.

"Ходатайство следственных органов удовлетворить, меру пресечения с заключения под стражу изменить на запрет определенных действий в отношении обвиняемой Ангелины Хачатурян на срок до 28 декабря 2018 года", - цитирует ТАСС решение судьи Басманного суда.

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При этом фигурантке запрещено покидать место проживания в ночное время, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь, общаться с сестрами.

Предполагается, что в случае выхода из изолятора всех трех сестер им будет запрещено до суда проживать под одной крышей "для ограничения общения между ними".

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