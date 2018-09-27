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27.09.2018 19:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд решит дальнейшую судьбу сестер Хачатурян

Текст: Наталья Козлова

Басманный суд Москвы до позднего вечера будет рассматривать ходатайство следствия об изменении меры пресечения для сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве 57-летнего отца. Следственный комитет РФ накануне попросил выпустить девушек из СИЗО и избрать им более мягкую меру пресечения, связанную с запретом определенных действий.

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По новой, самой мягкой мере пресечения сёстрам разрешат жить в нормальных условиях, но с некоторыми ограничениями. Какими конкретно, следствие до суда предпочло не распространяться.

Сначала Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и освободил из-под ареста среднюю сестру, Ангелину Хачатурян. Девушка обязана находиться дома после 21:00, то есть запрещается покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь, а также разговаривать с сестрами.

Жить сестры вместе не будут. Для каждой снято отдельное жилье. То есть в квартиру, где произошло убийство сестры не вернутся.

Понятно, что пока с учебой им придется повременить. Дома сестра практически не посещали школу в 2017-2018 учебном году, поэтому они не получили документ о среднем образовании и не были допущены к ЕГЭ. Директор московской школы №1370, в которой они учились, заявил, что частые пропуски занятий у них начались с февраля 2017 года.

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В СИЗО-6, куда их перевели 3 августа, есть учебные кабинеты. Там преподают школьную программу и даже возможна сдача ЕГЭ. С 1 сентября младшая и средняя сестры, которым соответственно им 17 и 18 лет, начали учиться в школе при СИЗОЮ так как не успели получить среднее образование из-за ареста.

"К ним не приходят учителя, там организовано дистанционное обучение по видеосвязи", - заявил представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Напомним, в начале августа сестер-погодок поместили в СИЗО на два месяца - до 28 сентября. Адвокаты, правда, попытались обжаловать арест, но Мосгорсуд признал его законным.  Заседание суда о возможности отпустить сестер было закрытым. Оно началось с того, что следователь выступил с ходатайством: он просил закрыть заседание, так как в деле есть сведения о здоровье подсудимой, а также факты, относящиеся к личной тайне. Прокурор поддержала ходатайство Следственного комитета. Сразу стало понятно, что заседания по каждой из девушек пройдут отдельно. Мягкая мера пресечения по решению суда будет действовать три месяца до конца декабря.

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