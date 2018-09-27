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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следствие не закончено

Суд вновь вернется к делу о катастрофе во Внуково
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7680 (217)
Дело о катастрофе во Внуково в 2014 году французского самолета Falcon 50 вчера поступило из Генпрокуратуры в Солнцевский районный суд столицы, где вновь будет рассмотрено по существу.

При катастрофе погибли два пилота, стюардесса и президент компании Total Кристоф де Маржери.

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Напомним, первоначально обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, было предъявлено шести фигурантам - двум работникам наземной службы и четырем диспетчерам. В суде дело было разделено на две части: материалы в отношении диспетчеров вернули на доследование, а дело водителя-снегоуборщика Владимира Мартыненко и начальника смены аэродромной службы инженера Владимира Леденева передали другому судье для проведения в отношении них процесса в особом порядке. По приговору суда они получили соответственно 4 и 3,5 года колонии, но были освобождены от наказания по амнистии в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

Повторное расследование дела диспетчеров было завершено еще в конце прошлого года, но затем стороны начали знакомиться с материалами, и этот процесс сильно затянулся. По данным следствия, только потерпевшие изучали их больше четырех месяцев, так как часть документов необходимо было перевести на французский язык и переправить по линии прокуратуры в Париж. Интересно, что на новом процессе одними из ключевых свидетелей обвинения по делу станут ранее осужденные двое сотрудников наземной службы, утверждавшие, что диспетчеры не контролировали их действия.

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