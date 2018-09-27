В Воронеже 50 человек эвакуировали из горящей многоэтажки

92 спасателя на 20 машинах ликвидировали пожар в многоквартирном доме Воронежа. Пострадал один человек - хозяин квартиры, где произошло возгорание, - он доставлен в ожоговый центр, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Ленинградской поступило к спасателям в 14.08. По прибытии на место пожарные выяснили, что горит квартира на верхнем этаже старой кирпичной четырехэтажки. После войны Ленинградскую застроили типовыми домами с деревянными перекрытиями, сейчас их сносят.

От квартиры загорелась кровля на доме, общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Из многоэтажки эвакуировали 50 человек - 10 из них в спасательных масках.

- В 16.15 ликвидировали открытое горение, сейчас пожар полностью потушен, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.