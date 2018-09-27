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Рубрика: Происшествия
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В Хабаровске перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Европы

Текст: Юлия Гарднер

Хабаровские таможенники вместе с транспортными полицейскими перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Германии и Нидерландов.

Фото: depositphotos.com
В Хабаровском крае пенсионер вырастил 900 кустов конопли

Именно из этих стран получал письма подозреваемый в совершении преступления житель краевого центра. В четырех адресованных ему конвертах были обнаружены 168 граммов наркотика "экстази", а также 50 "марок", представляющих собой отрезки бумаги, пропитанные наркотиком ЛСД, и магниты для закладок одурманивающих веществ.

- Хабаровчанина задержали на выходе из почтового отделения сразу после того, как тот получил товар. Заказчик, он же организатор интернет-магазина в Хабаровске, приобретал наркотики через интернет для распространения их на территории России. При этом рассчитывался за них биткоинами, - рассказала пресс-сектретарь Хабаровской таможни Виктория Алешина.

В отношении подозреваемого возбуждены три уголовных дела (часть 3 и п."б" части 4 статьи 229.1 УК РФ). Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Борьба с наркотиками
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