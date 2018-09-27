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27.09.2018 20:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все равно скоро умрет

В Пермском крае пенсионерке отказали в медицинской помощи
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск №7680 (217)
Дочь 92-летней Зои Красносельских Тамара рассказала, что врачи краевого онкодиспансера, куда она обратилась за помощью для мамы, отказали в лечении. Между тем опухоль, которая "съела" половину лица пенсионерки, мешает ей уже не только принимать пищу, но и дышать.

Новообразование, по поводу которого Зоя Ивановна обратилась к врачам, впервые появилось у нее в январе это года. Вызванный на дом врач из платной клиники пояснила, что это полипоз, и посоветовала на всякий случай сделать томографию, чтобы исключить онкологию.

В онкодиспансер дочь поехала сама. Там и услышала: "Мы ее не возьмем, она у нас на столе операционном умрет"

Вообще подобные "бородавки" лечатся без проблем: зачастую их просто удаляют. Но поскольку бабушка с трудом передвигается - 10 лет назад у нее был перелом шейки бедра, то решили, что будут лечить на дому.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Обратились к участковому фельдшеру, которая стала наблюдать пациентку, ставила капельницы, делала уколы с витаминами. Капельницы Зоя Ивановна переносила с трудом - поднималось давление. "Бородавка" же становилась все больше. Участковый врач настаивала на томографии. В конце концов семья нашла инвалидную коляску и транспортировала пенсионерку в соседний город, где есть томограф. 25 километров дороги бабушка перенесла с трудом. Результат исследования не порадовал - подозрение на онкологию и направление в Пермский краевой онкологический диспансер, который находится в 250 км от Кизела. Дочь, решив, что четыре часа дороги - это слишком большая нагрузка на организм матери, отправилась туда сама. Там и услышала: "Мы ее не возьмем, она у нас на столе операционном умрет".

Об отказе медиков госпитализировать пенсионерку узнали и в краевом минздраве после размещенного поста в соцсетях. Руководство ГКБ N 4, к которой относится кизеловская больница, согласилось помочь в транспортировке и медицинском сопровождении пациентки в Пермь. И онкодиспансер тоже подключился. А вчера стало известно, что и.о. министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев распорядился направить специалиста Пермского краевого онкодиспансера в Кизел для того, чтобы оценить состояние пациентки и все риски оперативного вмешательства.

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