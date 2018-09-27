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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье во время урока физкультуры скончался школьник

Текст: Александр Шестаков (Пермь)

В Пермском крае СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка 2005 года рождения на уроке физкультуры в школе.

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По словам главного врача Кизеловской больницы Андрея Пелевина, у ребенка внезапно остановилось сердце. "Скорая помощь" приехала через пять минут после инцидента. Врачи провели реанимационные мероприятия, и у школьника появилось спонтанное дыхание, после чего его повезли в отделение реанимации Кизеловской больницы.

- Но при подъезде к больнице у мальчика вновь произошла остановка сердца. Тридцать минут его реанимировали, но усилия врачей результата не дали, - сказал Пелевин.

В настоящее время для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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