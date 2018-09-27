Жительнице Оренбуржья пришлось самой готовить тело родственницы к похоронам

Шокирующий случай произошел в райцентре Абдулино Оренбургской области: родственнице умершей в гор больнице пациентки предложили самой перенести тело женщины в морг, а потом - самой обмыть останки.

По словам жительницы Оренбурга Анны Михайловой, при воспоминаниях об этом ей становится плохо. Трагедия в семье произошла 15 сентября - женщина получила известие о смерти своей тети, проходившей лечение в абдулинской горбольнице. Сообщив об этом близким скончавшейся пациентки, "чуткие" работники медучреждения предложили им самим доставить тело в морг. Родственникам пришлось быстро искать знакомых в Абдулине, которые согласились сделать это среди ночи.

Родственнице усопшей сказали, что все сотрудники морга в отпуске, и как с ними связаться - неизвестно

Шок ожидал в день похорон, когда Анна Михайлова с мужем приехали в больницу, чтобы забрать тело покойницы и необходимые для погребения документы. Им сказали, что все сотрудники морга в отпуске. После хождения по кабинетам и безуспешных попыток дозвониться до сотрудников морга, которые женщине дали в больнице, ей, наконец, удалось получить ключи.

- Осознавая весь ужас происходящего и понимая, что тело совершенно не готово к погребению, я была вынуждена идти, открыть морг, налить ведро воды, помыть тело моей любимой тети, одеть ее, с помощью супруга переложит в гроб и везти в деревню для погребения, - вспоминает Анна Михайлова.

В горбольнице Абдулина, куда "РГ" обратилась за разъяснениями, ответили, что морг не входит в структуру клиники, а ответственности за его работу медики не несут. А в оренбургском бюро судебно-медицинской экспертизы, которому подчиняется морг, нас также заверили, что их вины в происходящем нет.

Точку в ситуации должна поставить служебная проверка.