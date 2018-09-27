Ректора Красноярского государственного медицинского университета и его заместителя подозревают в махинациях при организации ремонтных работ в вузе. О громком деле сообщило управление ФСБ по Красноярскому краю, его расследуют совместно со следователями ГУ МВД России по региону. Первых лиц вуза силовики подозревают в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, два года назад ректор и подчиненный, который курирует административно-хозяйственные дела, "заплатили" сами себе миллион с лишним рублей за ремонт корпуса, который к тому времени уже несколько лет как был закончен.

- Была организована преступная схема хищения. В 2011 году бюджет университета оплатил реконструкцию и капитальный ремонт главного корпуса. Работы были выполнены в полном объеме и приняты, после чего объект реконструкции ввели в эксплуатацию. Однако в феврале 2016 года ректор вместе с проректором заключили договор с третьим лицом на реконструкцию центральной части здания главного корпуса, заведомо понимая, что она уже произведена, - заявили "РГ" в пресс-службе Красноярского УФСБ.

Деньги, выделенные на виртуальный ремонт, руководители потратили на свои нужды. В ходе недавних обысков в кабинетах ректора и проректора следователи изъяли рабочую документацию. В отношении первых лиц вуза возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере".

Деньги, выделенные на виртуальный ремонт, руководители университета потратили на свои нужды

Сами фигуранты дела комментировать ситуацию отказались. Но можно предположить, что все происходящее сюрпризом для руководства учебного заведения не стало. Известно, что еще в декабре прошлого года силовики проводили обыски в ректорате университета. То есть тучи сгущались давно.

Добавим, что борьбу с коррупцией руководители вуза ранее обозначили в качестве своей приоритетной деятельности. В университете действует "горячая линия", куда можно сообщать о противозаконных фактах. А сотрудники вуза проходят обучение по специальной программе повышения квалификации, которая так и называется - "Противодействие коррупции в сфере образования". Все руководство университета регулярно отчитывается о доходах. В 2017 году, кстати, заработок попавшего под следствие ректора составил семь с лишним миллионов рублей. Если разделить эту сумму на двенадцать месяцев, то зарплата получается немаленькой для региона.

Уголовные дела в отношении руководящих работников высшего образования в Красноярске не ред кость. Так, весной прошлого года под следствие попал первый проректор Сибирского федерального университета. Его заподозрили в злоупотреблении служебными полномочиями. Несколько лет длились разбирательства по делу ректора Красноярского аграрного университета. В ноябре 2017 года он получил условный срок за то, что похитил порядка 1,7 миллиона рублей. Их ректор "списал" в свою пользу, как оплату фирме за проведения аудита. Никаких фактических работ, естественно, никто при этом не проводил. В 2014 году прошел суд над проректором Университета цветных металлов и золота, а также директором филиала вуза. Они еще в 2000-х годах украли и потратили 46 миллионов рублей. Но, несмотря на такую внушительную сумму, получили за это лишь условные срока.

Справка "РГ"

По данным прокуратуры, в 2017 году в Красноярском крае было выявлено более 600 преступлений коррупционной направленности (главным образом -- взяточничества). Это больше, чем в позапрошлом году примерно на треть. В "зоне риска" на первом месте идут руководители учреждений и организаций, за ними - преподаватели средне-специальных и высших образовательных учреждений, потом госслужащие и медицинские работники.