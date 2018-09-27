- Была организована преступная схема хищения. В 2011 году бюджет университета оплатил реконструкцию и капитальный ремонт главного корпуса. Работы были выполнены в полном объеме и приняты, после чего объект реконструкции ввели в эксплуатацию. Однако в феврале 2016 года ректор вместе с проректором заключили договор с третьим лицом на реконструкцию центральной части здания главного корпуса, заведомо понимая, что она уже произведена, - заявили "РГ" в пресс-службе Красноярского УФСБ.
Деньги, выделенные на виртуальный ремонт, руководители потратили на свои нужды. В ходе недавних обысков в кабинетах ректора и проректора следователи изъяли рабочую документацию. В отношении первых лиц вуза возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере".
Сами фигуранты дела комментировать ситуацию отказались. Но можно предположить, что все происходящее сюрпризом для руководства учебного заведения не стало. Известно, что еще в декабре прошлого года силовики проводили обыски в ректорате университета. То есть тучи сгущались давно.
Добавим, что борьбу с коррупцией руководители вуза ранее обозначили в качестве своей приоритетной деятельности. В университете действует "горячая линия", куда можно сообщать о противозаконных фактах. А сотрудники вуза проходят обучение по специальной программе повышения квалификации, которая так и называется - "Противодействие коррупции в сфере образования". Все руководство университета регулярно отчитывается о доходах. В 2017 году, кстати, заработок попавшего под следствие ректора составил семь с лишним миллионов рублей. Если разделить эту сумму на двенадцать месяцев, то зарплата получается немаленькой для региона.
Уголовные дела в отношении руководящих работников высшего образования в Красноярске не ред кость. Так, весной прошлого года под следствие попал первый проректор Сибирского федерального университета. Его заподозрили в злоупотреблении служебными полномочиями. Несколько лет длились разбирательства по делу ректора Красноярского аграрного университета. В ноябре 2017 года он получил условный срок за то, что похитил порядка 1,7 миллиона рублей. Их ректор "списал" в свою пользу, как оплату фирме за проведения аудита. Никаких фактических работ, естественно, никто при этом не проводил. В 2014 году прошел суд над проректором Университета цветных металлов и золота, а также директором филиала вуза. Они еще в 2000-х годах украли и потратили 46 миллионов рублей. Но, несмотря на такую внушительную сумму, получили за это лишь условные срока.
Справка "РГ"
По данным прокуратуры, в 2017 году в Красноярском крае было выявлено более 600 преступлений коррупционной направленности (главным образом -- взяточничества). Это больше, чем в позапрошлом году примерно на треть. В "зоне риска" на первом месте идут руководители учреждений и организаций, за ними - преподаватели средне-специальных и высших образовательных учреждений, потом госслужащие и медицинские работники.