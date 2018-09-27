В Кемерове опровергли утечку хлора на заводе

В Кемерове опровергли утечку хлора на местном производственном предприятии "Химпром". На заводе произошло нарушение технологического процесса, в результате которого пострадал один из рабочих.

- Сообщения об утечке хлора к нам не поступало, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Как выяснилось, инцидент произошел сегодня утром в одном из цехов завода. По словам генерального директора предприятия Артем Чернышева, 46-летний сотрудник работал с порожним хлорным контейнером. Мужчина нарушил технику безопасности и в результате надышался остаточными парами хлора. Рабочего вывели на улицу, оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Его состояние расценивается как удовлетворительное.