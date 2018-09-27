В Томске загорелся многоэтажный дом

Крупный пожар произошел на улице Вавилова в Академгородке города Томска. У жилого дома выгорел пятый этаж.

- Сообщение о возгорании в жилом доме в Советском районе поступило в 18:02 по местному времени, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС Росси по Томской области Евгений Пинчуков. -Загорелась квартира на третьем этаже здания. По балконам огонь перешел на пятый мансардный этаж дома. Он построен из дерева, поэтому пламя распространилось по квартирам моментально.

В настоящее время на месте происшествия работают более 40 пожарных и 13 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины возгорания и сумма ущерба пока неизвестны.