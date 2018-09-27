Задержанному депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову следователи предъявят обвинение в участии в преступном сообществе. Брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова подозревают в махинациях с выдачей липовых справок об инвалидности.

Председатель комитета по образованию, науке и культуре республиканского парламента Раджаб Абдулатипов был задержан на рабочем месте и увезен для допроса в Следственный комитет. До сих пор считавшийся всемогущим чиновник не ожидал такого поворота событий и выглядел растерянным.

Почти 20 лет Раджаб Абдулатипов возглавлял миграционную службу республики. В 2016 году, после передаче функций миграционной службы в МВД, он перешел на работу в региональный парламент, и, не имея до этого ни дня депутатского стажа, сразу возглавил один из крупнейших комитетов.

Как рассказали "РГ" в СК республики, Абдулатипов-младший подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Участие в преступном сообществе".

В данном случае речь идет о преступной группе, в которую входил арестованный руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев. Он наладил в республике целый бизнес по установлению за взятки здоровым гражданам инвалидностей. По данному делу задержаны несколько человек.

Какую роль играл Раджаб Абдулатипов в преступной группе? Следователи располагают данными, что он пролоббировал за 70 миллионов рублей назначение Махачева и лично принимал участие в преступных схемах по установлению инвалидностей.

Абдулатипов-младший также выполнял роль "связного" между чиновниками и старшим братом. Как рассказывают очевидцы, в кабинет депутата всегда выстраивалась большая очередь просителей. Но они приходили ходатайствовать не о нуждах простых граждан, а просили посодействовать в назначении на различные посты или "пробить" выгодное бюджетное финансирование. По словам источника "РГ" в силовых структурах, не исключено, что Раджабу Абдулатипову будут предъявлены обвинения и по другим статьям.

Всего с начала года в республике в рамках антикоррупционной проверки отправлены в отставку около двухсот чиновников. На прошедших выходных был задержан экс-глава администрации Рамазана Абдулатипова - Исмаил Эфендиев. Его подозревают в превышении должностных полномочий.