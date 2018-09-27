В Петербурге мужчина в шторм прошел по канату между высотками

В Петербурге на улице Ворошилова канатоходец прошел по натянутому тросу между двумя многоэтажками. Канаты были закреплены на уровне 15 этажа.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, к спасателям обратились встревоженные местные жители, которые рассказали, что неизвестный гуляет по проводам.

Но помощь спасателей мужчине не потребовалась. Он несколько раз оступался, но каждый раз его выручала страховка.

Примечательно, что местные жители также вызвали и полицейских. Но пообщаться с любителем прогулок по канату стражи порядка не смогли: экстремал скрылся.

Стоит отметить, что трюк выполнялся в период, когда Петербург оказался во власти шторма. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.