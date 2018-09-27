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27.09.2018 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мужчина в шторм прошел по канату между высотками

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на улице Ворошилова канатоходец прошел по натянутому тросу между двумя многоэтажками. Канаты были закреплены на уровне 15 этажа.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, к спасателям обратились встревоженные местные жители, которые рассказали, что неизвестный гуляет по проводам.

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Но помощь спасателей мужчине не потребовалась. Он несколько раз оступался, но каждый раз его выручала страховка.

Примечательно, что местные жители также вызвали и полицейских. Но пообщаться с любителем прогулок по канату стражи порядка не смогли: экстремал скрылся.

Стоит отметить, что трюк выполнялся в период, когда Петербург оказался во власти шторма. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео
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