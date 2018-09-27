В Петербурге напавшего с ломом на Исаакий вандала отправили лечиться

На принудительное психиатрическое лечение отправили петербуржца, который в декабре прошлого года намеренно ломом повредил восточный фасад Исаакиевского собора - малую дверь и витражные стекла. Ущерб, оцененный в более чем 100 тысяч рублей, устроитель погрома возмещать не будет.

- Фигурант освобожден от уголовной ответственности с применением к нему принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у психиатра в амбулаторных условиях, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, нападавший оказался 32-летним врачом-неврологом, который утверждал, что таким образом "изгонял бесов" из храма. Во время задержания он буянил и кричал, что за дверью собора расположен "очаг зла". Почти сразу после инцидента мужчину увезли в психиатрическую больницу. Уголовное дело возбудили по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".