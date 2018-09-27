Чиновники возложили вину за оползень в Севастополе на садоводов

В правительстве Севастополя причиной активизации оползня на Северной стороне, где с обрыва упал садовый участок с двумя постройками, назвали активное строительство на берегу с грубым нарушением норм и правил. Владельцы домов могут не получить компенсации за утерянную недвижимость.

Напомним, 30 июля произошел обвал на территории садового товарищества "Парус". С обрыва рухнули баня и хозпостройка, у самого края пропасти повис двухэтажный жилой дом. Подвижки грунта продолжились, затронув около 800 метров берега. Под угрозой обрушения оказались 33 участка в СНТ "Парус" и "Лесовод".

Специалисты пришли к выводу, что оползень произошел из-за переувлажнения почвы, ведь перед ЧП в Севастополе прошли сильные дожди. Однако межведомственная рабочая группа, созданная при правительстве города, установила, что не меньшее влияние могли оказать сами владельцы участков.

Как сообщил и. о. вице-губернатора Севастополя Владимир Татарчук, на 25 садовых участках прямо у обрыва построены мини-отели и гостевые дома. Капитальное строительство велось в опасной близости к обрыву.

- По оценке геологов, оползень мог быть устойчивым сотни лет, но сегодня его активность достигает 85 процентов, - говорит Татарчук. - Это вызвано техногенной нагрузкой и водой, которая размывает грунт и приводит к его сползанию.

По его словам, только к трем участкам из 33-х подведена канализация. Гостевые дома сливают жидкие отходы в негерметичные выгребные ямы. А ливневые стоки с 16 участков выведены прямо на обрыв.

Большинство отелей оказались нелегальными.

- Даже после обвала в некоторые мини-гостиницы продолжили заселять постояльцев, - заявил чиновник. - По этим фактам направлены материалы в следственный комитет.

Всего же рабочая группа насчитала в товариществах "Парус" и "Лесовод" 342 частных земельных надела. 152 участка и 90 процентов домов не зарегистрированы, уверяет Татарчук. Многие построены без противопожарных разрывов.

Вместе с тем, только на 11 участках Севреестр нашел основания для административных производств по фактам самозахвата и нецелевого использования земли.

- Садоводы настолько увлеклись агрономией, что вырастили бани, беседки и мангалы на городской земле, - иронизировал чиновник. - Страсть к "растениеводству" уничтожила пожарные проезды, места для сбора мусора и ливнеотводы. Один владелец умудрился на 12 участках размесить гостевой комплекс из 28 двух- и трехэтажных домов с тремя открытыми бассейнами.

Но самим садоводам не до смеха. Факты нарушений властям еще предстоит доказать в суде. Этот процесс займет годы, а что можно предпринять сейчас, чтобы спасти свою собственность, люди не знают.

Постройки, упавшие с обрыва, принадлежали семье Сурковых, которая в 2016 году переехала в Севастополь из Москвы. Александр Сурков рассказал "РГ", что они купили готовый дом, на который имели все документы российского образца, выданные местными властями, и об угрозе оползня они ничего толком не знали. Больше месяца после обвала Сурковы не могли добиться заключения городской комиссии по ЧС о происшествии, без которого невозможно рассчитывать на компенсацию. Теперь же намерены обратиться в суд.

Жители СНТ направили обращение к властям Севастополя с просьбой укрепить склон, провести к жилому массиву канализацию. Однако решение пока не принято. Эксперты высказывают мнение, что стоимость этих работ будет очень высокой и проще отселить людей из опасной зоны. Но тогда их надо признать пострадавшими от ЧС, а этого власти пока не сделали. Вину за обвал перекладывают на самих землевладельцев.

P.S.

Пока в Севастополе принято решение перевести систему РСЧС региона в режим повышенной готовности. Он заключается в усиленной подготовке к возможной чрезвычайной ситуации всех служб и ведомств, разработке плана действий, постоянном наблюдении за опасным объектом, информировании жителей. А рабочая группа получит постоянный статус и займется проверками на еще 120 оползнеопасных участках.