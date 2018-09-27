На Кубани при столкновении поезда и легковушки погибли двое

В Курганинском районе Кубани при столкновении поезда и легкового автомобиля Lada Largus погибли два человека.

ЧП случилось утром 27 сентября. По предварительным данным, водитель машины не заметил предупреждающих сигналов светофора и пытался переехать железную дорогу, несмотря на приближающийся локомотив.

- На железнодорожном перегоне Лабинская - Курганная маневровый тепловоз столкнулся с легковым автомобилем, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЮФО. - В результате автокатастрофы погибли водитель и пассажир Lada Largus. По предварительным данным, они были пожилой семейной парой из станицы Константиновской Курганинского района Кубани.

Известно, что обоим погибшим было по 69 лет. По свидетельству очевидцев, поезд полностью подмял под себя легковушку. Удар при столкновении был такой силы, что женщину, находившуюся на сиденье пассажира, выбросило на рельсы.

Сейчас на месте ДТП работают следователи полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По данным правоохранителей, машинист поезда применил экстренное торможение, но это не помогло избежать трагедии.