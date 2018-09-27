На Урале по подозрению в убийстве объявлен в розыск студент

Студента одного из уральских учебных заведений разыскивают по подозрению в убийстве и покушении на жизнь. С просьбой помочь в поиске фигуранта к общественности обратились следователи СК Свердловской области.

Инцидент у ночного клуба, в результате которого один молодой человек погиб, а второй попал на больничную койку, произошел ранним утром 16 сентября на улице Шевченко в Екатеринбурге.

"Согласно материалам уголовного дела, подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления 23 года. Он скрылся с места происшествия и сейчас находится в розыске", - передает пресс-служба ведомства.

Всех, кто что-либо знает о фигуранте, просят на условиях анонимности обращаться в первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.