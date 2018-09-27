В Челябинске раскрыто заказное убийство на кладбище

В Челябинске после двух недель следствия раскрыто убийство 47-летнего мужчины, обнаруженного с огнестрельными ранениями в районе кладбища у Голубого карьера. Подозреваемые в совершении убийства и его заказчики задержаны, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями, следователями-криминалистами СК и сотрудниками регионального управления МВД России были задержаны трое подозреваемых в совершении преступления, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Организатору и исполнителю убийства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному соучастнику следствие намерено предъявить обвинение в пособничестве.

Как сообщили источники "РГ" в правоохранительных органах, по версии следствия, убийство на почве личных неприязненных отношений заказали члены семьи погибшего - жена и сын, роли которых в подготовке преступления сейчас устанавливаются. С их слов стало известно, что погибший практиковал в семье побои, ограничивал свободу домочадцев и забирал у них деньги.

Устав от домашнего тирана, они решили от него избавиться, подыскав для этого исполнителей - двух ранее знакомых 22-летних мужчин и обговорили с ними способ, место, дату и время преступления. В счет оплаты убийства им были переданы 100 тысяч рублей.

Следствие продолжается. Стоит отметить, что за организацию и совершение убийства по найму задержанным грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.