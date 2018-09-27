В Челябинске завели дела на виновников мусорного ЧС

В Челябинске по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц, допустивших перебои с вывозом мусора, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

- Сегодня следственным управлением СК по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц администрации Челябинска и МУП "Горэкоцентр", - сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - Их действия квалифицированы по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) (халатность). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой под особый контроль.

Кроме того, в ходе прокурорских проверок вскрыты многочисленные нарушения закона в деятельности компаний, осуществляющих сбор и транспортировку отходов. В целях их устранения возбуждено 21 административное дело по статье о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления (статья 8.2. КоАП РФ).

Материалы для решения вопроса о наказании направлены для рассмотрения в экологические надзорно-контрольные органы, отметили в прокуратуре.