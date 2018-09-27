В Кургане росгвардеец осужден на 12 лет за вооруженные ограбления

Суд в Кургане вынес приговор бывшему сотруднику Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России. 32-летний мужчина признан виновным в разбое, ношении оружия и распространении наркотиков.

Все эти преступления, по данным регионального Следственного комитета, были совершены с 2016 по 2018 год.

Сотрудники полиции поймали его на сбыте зелья через "закладки". Когда началось расследование, выяснилось, что он причастен и к другим преступлениям. А именно - к трем нераскрытым разбойным нападениям на финансовые организации.

В октябре 2016 года он, скрыв лицо под маской, надев перчатки и вооружившись незаконно купленным обрезом, зашел в отделение банка в Кургане. Кассир, несмотря на угрозы, отказалась выполнить его требования, и он скрылся с места преступления ни с чем.

"Этот обрез и выдал злоумышленника: его нашли во время обыска во время расследования дела о сбыте наркотиков", - пояснили в СК.

Следующее подобное нападение обвиняемый совершил в августе 2017 года, но в том случае он таки похитив из кассы микрокредитной фирмы около шести тысяч рублей и пачку сувенирных купюр-имитаций. В третий раз разбойник вновь посетил микро-деньги, и его добычей стала примерно такая же сумма - пять тысяч рублей.

В то время он еще числился в рядах Росгвардии. Из силового ведомства он уволился по своей инициативе в прошлом сентябре.

Курганский городской суд признал его виновным по трем статьям (ст. 162 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ и п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ) и приговорил к 12 годам в колонии строгого режима.