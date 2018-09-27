Суд отказался привлечь Mail.ru и Rutube к иску телеканалов против "Яндекса"

Мосгорсуд отказался привлечь интернет- порталы Mail.ru и Rutube в качестве третьих лиц по иску принадлежащих компании "Газмпром-медиа" телеканалов ТВ3 и "Супер" к поисковику "Яндекс". Речь идет о претензиях к сервису "Яндекс.Видео", размещавшего пиратские копии сериалов. О привлечении к делу Mail.ru и Rutube просили представители "Яндекса". Они считают, что права этих порталов могут быть нарушены, в случае, если ссылки на них будут заблокированы по решению суда. Однако сами Mail.ru и Rutube с такой просьбой в суд не обращались.

"Если указанные лица считают, что их интересы ущемлены, то они сами могут обратиться в суд с ходатайством о привлечении к делу на любой стадии", - пояснила судья.

Суд также отказался привлечь к делу по просьбе "Яндекса" владельцев ряда сайтов с пиратским видеоконтентом. Также было отклонено два заявления "Яндекса" об отмене обеспечительных мер до вынесения окончательного решения.

Рассмотрев ходатайства сторон, суд отложил заседания по искам телеканалов "Супер" и ТВ3 на 7 ноября. К этому времени истцы должны подготовить позицию по еще одному ходатайству "Яндекса" - о назначении технической экспертизы.

"Заключение экспертов поможет суду разобраться в сложных технических деталях, объясняющих принцип работы поиска по видео и невозможность исполнения предъявленных нам требований", - пояснили в суде представителя "Яндекса".

Телеканалы, в свою очередь, просят суд обязать "Яндекс" прекратить создание технических условий, которые позволяют размещать принадлежащие телеканалам фильмы на сайте поисковика, а также взыскать с "Яндекса" 10 тысяч рублей каждому истцу в качестве компенсации за нарушение исключительного права.

Аналогичные иски к "Яндексу" подали ранее телеканалы ТНТ и 2x2. В самом "Яндексе" настаивают на том, что предъявленные к компании исковые требования не подлежат удовлетворению, и будут использовать все имеющиеся процессуальные возможности, чтобы отстоять свою позицию в суде.

В "Яндексе" подчеркнули, что поисковая система не размещает контент в Сети и технически не может отделить спорный контент в поисковой выдаче от легального.

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" на запрет использования пиратского контента. Согласно этому решению Роскомнадзор был обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru ряда произведений.

В частности речь шла о сериалах "Домашний арест", "Осторожно, земляне" и "Вне игры", а также о проекте "Мистические истории".

В "Газпром-медиа" пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на "Яндексе", который предлагает в своем сервисе "Яндекс.Видео" пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

В холдинге также предупредили, что, если "Яндекс" будет затягивать процесс удаления противоправного контента, ссылаясь на поиск технических решений, то это вынудит "Газпром-медиа" поднять волну исков и по другим проектам интернет-поисковика.