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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэрия Ярославля заказала дубовые двери за полтора миллиона рублей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Прокуратура Ярославля не позволила купить по завышенной цене двери для ремонта "чайной комнаты" в здании городской администрации.

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Как сообщает надзорное ведомство, во время проверки исполнения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона на ремонт так называемой "чайной комнаты" в мэрии Ярославля, выяснилось, что заказчик нарушил порядок формирования начальной цены контракта, и это привело к ее существенному завышению. Смету на производство шести комплектов дубовых дверей составили на основании самого дорогого коммерческого предложения из трех - в 1 590 000 рублей.

Чтобы выяснить, сколько реально стоят шесть дубовых межкомнатных дверей, прокуроры обратились к специалистам из независимой организации, специализирующейся на изготовлении мебели из массива ценных пород дерева с 1994 года.

- Согласно представленным расчетам, стоимость шести комплектов обозначенных в конкурсной документации дверей из массива дуба составляет чуть более 600 тысяч рублей, - рассказали в облпрокуратуре.

По результатам проверки прокурор Ярославля возбудил в отношении заместителя директора административно-хозяйственной службы ярославской мэрии дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения замдиректора оштрафован на 20 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
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