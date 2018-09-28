Племянница Скрипаля попала в ДТП в Подмосковье

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль попала в автомобильную аварию по пути в Москву. ДТП произошло примерно через 500 метров после въезда в Московскую область. В результате ДТП ни она, ни находившийся в тот момент за рулем муж женщины не пострадали.

"Это было в среду, в три часа дня​​​. Мы с мужем ехали в Москву из Ярославля. Только проехали стелу "Московская область", и у нас лопнуло переднее левое колесо. Нас стало заносить, и мы въехали в отбойник. Сами целы, только машина пострадала. Ремонт предстоит довольно серьезный", - цитирует ее слова РИА Новости.

Виктория Скрипаль также сообщила, что они ехали на небольшой скорости и были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий. По словам женщины, она с мужем самостоятельно выбралась из машины через переднюю пассажирскую дверь и вызвала правоохранителей.

Виктория подчеркнула, что машина находилась в исправном состоянии - за неделю до того, как отправиться в Москву, семья ездила на шиномонтаж, где отбалансировали колеса автомобила.

По словам родственницы Сергея Скрипаля, в ДТП никто не пострадал. Автомобиль в настоящее время находится на ремонте в Ярославле.

Напомним, в начале марте этого года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии был обнаружен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, с дочерью Юлией. Это спровоцировало международный скандал. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом якобы разработанным в России. Москва отвергла данные обвинения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.