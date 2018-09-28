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28.09.2018 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В белгородской колонии убийца и наркодилеры вырыли подкоп

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В исправительной колонии №7 в Белгородской области обнаружили подкоп, сделанный тремя заключенными. Как сообщили в региональном управлении ФСИН, его сделали трое заключенных в одной из производственных цехов, где работали.

Фото: Сергей Савостьянов
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Как выяснилось, они давно задумали попытку побега из колонии: все трое были приговорены к длительным срокам заключения за убийство и торговлю наркотиками. Однако планы реализовать так и не удалось.

- На момент обнаружения расстояние подкопа было незначительным и не выходило за пределы производственного цеха, что исключало возможность совершения побега, - отметили в региональном управлении ФСИН.

Однако теперь в колонии проводят проверку "по установлению причин и условий, способствовавших совершению осужденными действий, направленных на подготовку к побегу".

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