В Москве вор украл из офиса 19 миллионов рублей через отверстие в стене

На севере Москвы совершена крупная кража - преступник украл у столичного предпринимателя более 19 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве, в полицию обратился бизнесмен и сообщил о хищении крупной суммы - 19,4 миллиона рублей - на ул. Гостиничная, д.3, передает ТАСС.

"Оперативники выяснили, что 26 сентября в офисе по указанному адресу бизнесмен оформлял с неизвестным сделку купли-продажи мясной продукции", - отметили в столичном главке.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, после оформления сделки предприниматель положил упомянутую сумму в стоявшую у стены тумбу.

Злоумышленник же под предлогом необходимости сделать копии документов вышел в соседнее помещение и через заранее подготовленное отверстие в стене и тумбе выкрал деньги, после чего скрылся.

По факту кражи, полиция возбудила уголовное дело.