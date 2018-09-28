Косатки перевернули лодку с рыбаками в Охотском море

Магаданская полиция совместно со спасателями ищет рыбака, пропавшего в Охотском море в районе Тауйской губы.

В 13:40 по местному времени (5. 40 мск) в дежурную часть поступила информация о том, что в Ольском округе косатки перевернули лодку с двумя рыбаками. Одному удалось спастись, преодолев 200 метров до берега, местонахождение другого неизвестно, - рассказали в УМВД по Магаданской области. МЧС предупредило об ухудшении погоды в Ольском округе: ожидается сильный снег с дождем, ветер и метель.

Начало осени - брачный период у косаток. В это время десятиметровые киты массой до восьми тонн могут быть агрессивны.