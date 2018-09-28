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28.09.2018 16:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Косатки перевернули лодку с рыбаками в Охотском море

Текст: Антон Валагин

Магаданская полиция совместно со спасателями ищет рыбака, пропавшего в Охотском море в районе Тауйской губы.

Фото: depositphotos.com
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В 13:40 по местному времени (5. 40 мск) в дежурную часть поступила информация о том, что в Ольском округе косатки перевернули лодку с двумя рыбаками. Одному удалось спастись, преодолев 200 метров до берега, местонахождение другого неизвестно, - рассказали в УМВД по Магаданской области. МЧС предупредило об ухудшении погоды в Ольском округе: ожидается сильный снег с дождем, ветер и метель.

Начало осени - брачный период у косаток. В это время десятиметровые киты массой до восьми тонн могут быть агрессивны.

Общество Природа Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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