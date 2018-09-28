Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла

В пятницу днем вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, выбросил пепел на высоту до трех километров.

"Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана, облако отнесло на десять километров", - сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

Населению ничего не угрожает. Пеплопады в городе не зарегистрированы, запаха сероводорода нет.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров. Он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам.

По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода. Затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.