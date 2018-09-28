На жителя Казани завели дело за избиение подростка-аутиста

Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть 2 статья 112 УК РФ) возбуждено против 43-летнего жителя Казани, избившего подростка.

Как сообщили в УМВД РФ по городу, 19 сентября в отдел полиции "Московский" обратился мужчина с заявлением об избиении его сына. По словам отца, около станции метро неизвестный несколько раз ударил 17-летнего подростка, а затем скрылся.

Личность нападавшего сотрудники полиции установили на следующий день.

- Уголовное дело возбуждено по результатам проведенной экспертизы, которая установила, что подростку были нанесены телесные повреждения средней тяжести, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источников РИА Новости, потерпевший страдает аутизмом.

Подозреваемый в настоящее время задержан в соответствии со статьей 91 УПК и находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции устанавливают мотивы нападения. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.