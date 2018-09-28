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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Левые лекарства

Суд оставил под стражей экс-депутата
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7680 (217)
Адвокаты бывшего депутата Законодательного собрания Ульяновской области Игоря Тихонова обратились в Басманный районный суд Москвы с просьбой об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Тихонов проходит фигурантом по громкому делу, которое юристы называют "дело банды фармацевтов". Он обвиняется в том, что в составе организованной преступной группы участвовал в мошенничестве при госзакупках лекарств.

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В суде стало известно, что Тихонов официально заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и дает признательные показания. Именно этот факт, по предположению защиты, якобы способствует смягчению ему меры пресечения. Адвокат фигуранта уточнил, что его подзащитный может находиться под домашним арестом в своей столичной квартире, которая в его собственности с 2011 года. Но суд отказался изменить Тихонову меру пресечения и оставил постановление о содержании под стражей без изменения.

Из четверых фигурантов этого резонансного дела трое остаются под стражей. По этому делу проходят также глава АО "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова, которая находится под домашним арестом, ее заместитель Евгений Коган, а также бывший министр здравоохранения правительства Ульяновской области Рашид Абдуллов. Все они подозреваются в хищении 10,5 миллиона рублей при госзакупках медицинских препаратов, так как создали преимущества для "Ульяновскфармации". Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ - групповое мошенничество в особо крупном размере.

Экс-министр Абдуллов тоже просит изменить ему меру пресечения. Недавно он инсценировал в стенах Басманного суда инфаркт, который при медицинском осмотре врачи не выявили. Кстати, он однажды, после задержания, пытался бежать из больницы в Ульяновске.

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