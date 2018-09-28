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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии водителя заподозрили в преднамеренном наезде на школьницу

Текст: Петров Евгений (Чебоксары)

Правоохранительные органы Чувашии возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 49-летнего водителя, сбившего 14-летнюю школьницу. Следствие полагает, что он умышленно пытался задавить девочку на автомобиле.

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Информация о ДТП, которое произошло днем 24 сентября в Вурнарском районе Чувашской республики, сначала появилась на сайте регионального МВД. Как сообщала пресс-служба ведомства, пьяный водитель на автомобиле Lada XRAY выехал на полосу встречного движения и сбил школьницу, стоявшую на обочине, после чего вылетел в кювет. Врачи диагностировали у восьмиклассницы перелом тазобедренной кости. Отмечалось, что с начала года на виновника наезда инспекторы ДПС составили 20 административных протоколов за превышение скоростного режима.

Однако позже в местные СМИ обратились очевидцы происшествия. Они утверждали, что наезд был не случайным. Водитель увидел девочек-подростков, шедших по обочине дороги, и предложил их подвезти. Услышав отказ, он развернулся и разогнался в сторону школьниц. Те попытались убежать, но тот догнал одну из них и буквально переехал на автомобиле. Более того, как утверждают очевидцы, выйдя из машины, остался доволен тем, что проучил девочек.

Как сообщили "РГ" в следственном управлении СК РФ по Чувашии, уголовное дело было возбуждено после мониторинга СМИ. Сейчас подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать в суд о заключении его под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика
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