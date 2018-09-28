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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани заочно арестовали колумбийца за кражу бриллиантов

Текст: Сергей Кирсанов

Уроженец Колумбии, обвиняемый в краже ювелирных изделий в выставочном центре Казани, заочно арестован. Решение об этом принял Вахитовский районный суд столицы РТ.

Как отмечает РИА Новости, в отношении иностранца 1978 года рождения расследуется уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Фото: depositphotos.com
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- Суд учел доводы следователя о том, что обвиняемый объявлен в международный розыск, обвиняется в совершении тяжкого преступления, на территории постоянного места жительства не имеет, может скрыться от органов предварительного следствия, уничтожить искомые доказательства по уголовному делу, либо иным способом мешать расследованию, - приводит агентство сообщение пресс-службы суда.

В середине июля житель Якутии, участвовавший в ювелирной выставке в Казани, при вылете в аэропорту обнаружил пропажу чемодана с драгоценностями. Хищение, как выяснилось впоследствии, произошло на территории выставочного центра. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. После завершения работы выставки некий молодой человек забрал чемодан с ювелирными изделиями и скрылся. Причиненный ущерб составил более 133 миллионов рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался уроженец Колумбии, ему удалось уехать из Казани. Обвиняемого возьмут под стражу сразу после экстрадиции в Россию.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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