В Казани заочно арестовали колумбийца за кражу бриллиантов

Уроженец Колумбии, обвиняемый в краже ювелирных изделий в выставочном центре Казани, заочно арестован. Решение об этом принял Вахитовский районный суд столицы РТ.

Как отмечает РИА Новости, в отношении иностранца 1978 года рождения расследуется уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

- Суд учел доводы следователя о том, что обвиняемый объявлен в международный розыск, обвиняется в совершении тяжкого преступления, на территории постоянного места жительства не имеет, может скрыться от органов предварительного следствия, уничтожить искомые доказательства по уголовному делу, либо иным способом мешать расследованию, - приводит агентство сообщение пресс-службы суда.

В середине июля житель Якутии, участвовавший в ювелирной выставке в Казани, при вылете в аэропорту обнаружил пропажу чемодана с драгоценностями. Хищение, как выяснилось впоследствии, произошло на территории выставочного центра. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. После завершения работы выставки некий молодой человек забрал чемодан с ювелирными изделиями и скрылся. Причиненный ущерб составил более 133 миллионов рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался уроженец Колумбии, ему удалось уехать из Казани. Обвиняемого возьмут под стражу сразу после экстрадиции в Россию.