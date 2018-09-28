Иркутянин погасил кредит в два млн, чтобы попасть на свадьбу к дочери

Житель Иркутска погасил банковский кредит после того, как судебные приставы не пустили его на свадьбу дочери в Грузию. Чтобы выехать из России, ему пришлось заплатить почти два миллиона рублей.

Мужчина пытался уехать, зная о своих проблемах, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

"Гражданин взятые на себя финансовые обязательства не выполнил. В отношении его было открыто судебное производство. Зная об этом, весной должник пытался уехать в Китай. Однако ему было отказано в регистрации на рейс, - рассказали приставы. - Чтобы попасть в Грузию к дочери на свадьбу, мужчина оплатил долг в полном объеме".