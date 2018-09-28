Туман парализовал работу аэропортов Кузбасса

Оба международных аэропорта Кузбасса - в Кемерове и Новокузнецке - сегодня утром не принимали самолеты из-за густого тумана.

В Кемерове не смогли приземлиться три пассажирских авиалайнера из Москвы. Один самолет сел в Томске, еще один - в Новосибирске. Обратные рейсы в столицу также пришлось задержать, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочные аэпопортов.

Вместо новокузнецкого аэропорта Спиченково утренние самолеты из Москвы и других городов были направлены в новосибирский Толмачево.

Кроме того, на несколько часов задержались вылеты из южной столицы Кузбасса рейсов до Симферополя, Москвы, а также до турецкой Антальи.