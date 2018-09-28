В Иркутске семь человек пойдут под суд по делу о "Боярышнике"

ГСУ Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела в отношении семи граждан, причастных к массовому отравлению настойкой боярышника в Иркутске в 2016 году.

Фигуранты, среди которых две женщины, обвиняются в смерти 63 человек. Как сообщает пресс-служба СК РФ, дело передан в суд.

"В ноябре-декабре 2016 года обвиняемые с целью получения материальной выгоды приобрели около 160 литров спиртосодержащей жидкости, фактически являющейся метиловым спиртом. Из нее кустарным способом изготовляли спиртосодержащее средство и под видом косметической продукции "Боярышник" сбывали в качестве спиртного напитка", - заявили в пресс-службе.

В ходе расследования провели более 140 судебно-медицинских экспертиз, в том числе ряд особо сложных. Опрошено несколько сот человек - пострадавших и свидетелей. Изъято пять тысяч бутылок "Боярышника".