В Чечне девочка при попытке сделать селфи сломала позвоночник

В Чеченской Республике 13-летняя девочка сломала позвоночник, когда пыталась сделать селфи. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Инцидент произошел в Грозном. Как выяснили в надзорном ведомстве, подросток пыталась сделать селфи на мобильный телефон с тоннеля, но не удержалась и упала с высоты на бетонную поверхность.

Ребенка госпитализировали, у него диагностировали перелом позвоночника. Назначена доследственная проверка. По мнению прокуратуры, причиной инцидента стала неосмотрительность подростка и родителей.