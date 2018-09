Сына блокадника возмутил слоган Burger King про умирающих от голода

Жители Петербурга возмутились рекламной акции сети Burger King. Промоутеры на центральных улицах стояли в футболках "В этом городе вы не умрете от голода" на английском языке.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетеля акции Ивана Милчина, промоутеры в футболках с провокационными принтами были замечены на Невском проспекте. Мужчину, отец которого пережил блокаду, возмутил данный слоган.

В сети Burger King признали, что футболки с надписью "You won't starve to death in this city" действительно рассылались для промоакций, но рестораторы утверждают: для Петербурга данная атрибутика не предназначалась. Футболки были выпущены для Екатеринбурга, в них ходили промоутеры во время чемпионата мира по футболу, а после мероприятия промоодежда должна была быть утилизирована.

Сейчас сеть проводит внутреннюю проверку и выясняет, каким образом футболки попали в Северную столицу.