В Петербурге два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге два человека погибли после прорыва трубопровода в подвале здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на теплоснабжающую компанию.

ЧП произошло в три часа ночи на Измайловском проспекте, в подвальном помещении, где располагается кафе. После затопления заведение покинули посетители и персонал, однако двое молодых людей решили вернуться за вещами. Они погибли, обварившись кипятком.

Также в зону затопления попали две машины, они оказались в яме с горячей водой.

В данный момент на месте работает аварийно-спасательная бригада.