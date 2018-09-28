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28.09.2018 09:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге два человека погибли из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге два человека погибли после прорыва трубопровода в подвале здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на теплоснабжающую компанию.

В Барнауле подростка обварило кипятком из трубопровода

ЧП произошло в три часа ночи на Измайловском проспекте, в подвальном помещении, где располагается кафе. После затопления заведение покинули посетители и персонал, однако двое молодых людей решили вернуться за вещами. Они погибли, обварившись кипятком.

Также в зону затопления попали две машины, они оказались в яме с горячей водой. 

В данный момент на месте работает аварийно-спасательная бригада.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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