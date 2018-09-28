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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Астраханью корова спровоцировала ДТП с двумя погибшими

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МВД РФ по Астраханской области Фото: Пресс-служба МВД РФ по Астраханской области
Фото: Пресс-служба МВД РФ по Астраханской области

В результате ДТП на трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь погибли два человека. Причиной аварии со смертельным исходом стала корова, которая вышла на автомобильную дорогу.

В Астраханской области коров приравняли к автомобилям

- ДТП произошло около четырех часов утра в Наримановском районе на 87-м километре трассы Р-216. 28-летний гражданин Казахстана, управлявший автомобилем Toyota Highlander, врезался на перебегавшую дорогу корову. От удара машину отбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, - сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления МВД.

В результате 57-летний водитель из Черкесска и его пассажир из Узбекистана погибли на месте. Еще два пассажира Daewoo Nexia, иностранцы 27 и 29 лет, отделались легкими ушибами и от госпитализации отказались.

Полицейские привлекли к ответственности погонщика скота, не контролировавшего выпас животных. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Кстати

25 сентября около села Ясын-Сокан стадо верблюдов стало причиной столкновения автомобиля Fiat Doblo и Kia Sorento. Одна из машин перевернулась в кювет. Всего с начала года в Астраханской области зафиксировано 87 аварий, которые были спровоцированы домашними животными.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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