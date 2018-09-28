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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У жителя Волгограда изъяли пулемет и гранаты времен ВОВ

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у 51-летнего жителя Волгограда пулемет и гранаты времен Великой Отечественной войны. Мужчина утверждает, что приобрел их у "черных археологов".

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, правоохранители  обследовали участки в Советском районе Волгограда и Краснослободска, где подозреваемый указал на закопанные оружие и боеприпасы.

В результате были обнаружены две противотанковые и наступательная гранаты, ручная кумулятивная противотанковая мина немецкого производства, ручной пулемет ZB-26. А в гараже подозреваемого найдено 2,2 килограмма пороха.

В отношении жителя Волгограда возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Теперь ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

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